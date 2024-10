Endless Love, le trame dal 14 al 19 ottobre 2024

Il complesso piano architettato da Kemal permetterà a Zehir di rendersi conto che Zehra collabora con Emir alle sue spalle. Zehir la abbandona accusandola di essere stata la causa della morte del loro figlio. Kemal è riuscito intanto a introdursi in casa di Emir e a salutare Nihan. Allo stesso tempo ha prelevato di nascosto un capello di Deniz da sottoporre all'esame del DNA.

Nihan si è allontanata in una località segreta, portando con sè sua figlia. Nessuno sa dove si trovi, escluso Emir che, stufo della lontananza forzata, decide di raggiungere la moglie e la bambina. Nel frattempo, Kemal scopre senza alcun dubbio di essere il vero padre di Deniz. Frustrato per il tempo ormai perso, decide di non far passare un secondo di più e fa il possibile per scoprire dove si trovino Nihan e la bambina. Quando le prime ricerche vanno a vuoto, gli viene in mente un'idea, ma avrà bisogno dell'aiuto di Ayhan. Leyla viene informata dei fatti ed è molto preoccupata di ciò che Emir potrebbe fare a Nihan e alla bambina se vedesse Kemal, ma soffre anche perché, a seguito delle accuse ricevute, è costretta a stare lontana da Ayhan. Vildan ha scoperto delle cose sul passato dell'ex galeotto che coinvolgono direttamente la sua famiglia e cerca di mettere in guardia la sorella, che però le svela altri dettagli della storia.

Asu, insieme a suo marito Kemal, è diventata la principale azionista della Kozcuoglu Holding e chiede di avere un suo ufficio. Galip le mostra quello che è sempre stato il suo e le dice che a lui ormai non serve più, visto che non detiene più le quote della società di famiglia. Asu è da un po' che prova a chiamare Kemal senza ottenere risposta. Una telefonata di Emir la informa di un importante pranzo con due dei principali azionisti della società organizzato da Kemal. Convinta di trovarlo lì, Asu va al ristorante indicatole da Tufan, ma Kemal ha annullato l'incontro poco prima. Galip, ormai disoccupato, va a trovare la madre di Asu, in coma da anni, assistita anche da Eda. Lì si rende conto che Mujgan ha sbattuto le palpebre. Terrorizzato, Galip prova a farle una ennesima iniezione ma viene interrotto da Eda che, entrando in camera, si accorge che Mujgan ha aperto gli occhi. Felice di quell'improvviso risveglio, Eda decide di chiamare subito Emir per dargli la bella notizia.