Endless Love, le trame dal 15 al 19 luglio 2024

Nihan si trova all'interno di una vecchia centrale telefonica, tenuta in ostaggio da Nazif. Gli uomini della sua vita, Kemal ed Emir, si precipitano sul posto per salvarla. Emir si trova presto con una pistola puntata contro e Kemal sta per intervenire quando Nazif, all'improvviso, viene colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. L'uomo muore in pochi istanti. Nessuno riesce a capire chi sia stato a sparare. Kemal chiama la polizia e tutti e tre vengono portati in centrale per rilasciare le rispettive deposizioni. Il poliziotto presto intuisce che Emir sta nascondendo la verità sulle dinamiche dell'omicidio, ma sembra deciso ad andare fino in fondo alla questione.