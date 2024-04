Endless Love, le trame dal 15 al 20 aprile 2024

L'astuto Emir approfitta della situazione per avvicinare anche Zeynep. Kemal vuole sapere da Nihan il motivo per cui ha accettato di sposare Emir, mentre Leyla viene affrontata dalla sorella che, ricattandola, le offre di lasciarle la casa in cambio delle quote dell'azienda.

Kemal mette alle strette Nihan e riesce a sapere che la ragazza è stata costretta a sposare Emir per proteggere il fratello Ozan, ma Nihan non si lascia scappare nessuna ulteriore informazione e, anzi, chiede a Kemal di non farle ulteriori domande perché altrimenti la costringerebbe a mentirgli. Kemal, stimolato e preoccupato da queste nuove informazioni, organizza subito un incontro con i suoi amici Salih e Vildan per condividere la notizia e riflettere insieme sulla strategia migliore da mettere in atto. Nihan, intanto, si incontra con Banu in quanto entrambe hanno ricevuto delle foto riguardanti la sera dell'omicidio di cui è stato accusato Ozan. Queste foto Nihan le mostra anche a Onder il quale le dice molto chiaramente che lui e Vildan sapevano che la sera dell'omicidio era presenteanche un'altra ragazza che, si presume, essere stata pagata da Emir per non parlare di quello che era successo e poi allontanata.

Emir accusa Ozan di non accorgersi di quello che sta avvenendo attorno a lui. Alla domanda di chiarimenti del ragazzo, Emir lo convince che Kemal è tornato solo per vendicarsi, che se la sta prendendo con la loro famiglia con l'intento di separarla e di rovinare Emir stesso. Ma cosa ancora più grave, ad andarci di mezzo sarebbe Ozan in quanto fratello di Nihan. Perché, se Nihan si innamorasse di nuovo di Kemal, potrebbe perdere la testa e dimenticarsi di suo fratello e dei suoi problemi giudiziari, facendolo finire in prigione. Ozan, corre da Nihan e accusa la sorella di mettere tutti in pericolo per colpa della sua vicinanza con Kemal. Intanto, la famiglia di Zeynep apprende con piacere che la ragazza vuole fidanzarsi con Salih, ignari dell'appuntamento che Zeynep ha con Emir. Che per conquistarla, la conduce in elicottero al concerto di un famoso cantante, idolo della ragazza, che si svolge in un'altra città.