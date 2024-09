Endless Love, le trame dal 16 al 22 settembre 2024

Kemal, preoccupato per le minacce esplicite di Emir alla sua famiglia, chiede a Zehir di mettere le case dei suoi cari sotto sorveglianza. Nihan, dopo aver scoperto che fu l'avvocato Nevzat a comunicare la notizia della morte di Ozan a Onder e Zeynep, va a casa di quest'ultima e le chiede alcuni chiarimenti riguardo alla morte di suo fratello. Zeynep, turbata per l'inaspettato interrogatorio, si schermisce. Quando Fehime rientra a casa accoglie Nihan in modo inaspettato, chiedendole se ha intenzione di divorziare da Emir. Appena congedata Nihan, Zeynep chiama Emir per avvertirlo della visita di Nihan. L'uomo, insospettito dalla curiosità di Nihan, decide di tendere una trappola a lei e Kemal: nel corso di una riunione li lascerà soli sotto l'occhio di una telecamera nascosta per capire cosa si dicono. Leyla avverte Ayhan che Emir ha dei piani su di lui ma come al solito l'incontro finisce in un battibecco. Nihan confessa a Kemal di avere continuato le indagini per conto suo.

Emir e Asu, al capezzale della madre, escogitano un piano per sbarazzarsi di Galip e fargliela pagare per tutto quello che ha fatto. Vildan chiama Kemal per accertarsi che abbia ricevuto il pacco che gli ha mandato. Kemal contatta Asli per chiederle informazioni e lei gli risponde che l'ha lasciato al mattino sulla sua scrivania, ma Kemal è sicuro di non averlo visto. Nihan si accorge che il suo diario è sparito e capisce che è stata Vildan a prenderlo. La donna cerca di farle capire che è giusto che Kemal sappia la verità su Deniz ed è per questo motivo che lo ha recapitato a lui, tuttavia non l'ha ricevuto; perciò, Nihan è decisa a ritrovarlo prima che finisca nella sue mani. Un brutto inconveniente, architettato da Emir, colpisce la famiglia di Kemal ma si trasforma in una piacevole occasione per riunire tutta la famiglia. Fehime si presenta alla porta di Nihan con il diario e la convince a raggiungere un accordo, che tutelerà tanto Deniz quanto Kemal.

Kemal inizia a riparare il negozio di suo padre dopo l'incendio. Si impegna personalmente nella pittura, con l'aiuto di Ayhan che lo visita per ringraziarlo di aver presentato i documenti necessari per l'asta, evitandogli così di perderla. Zehir scopre il nome della fotografa che ha fatto le foto in ospedale il giorno in cui Ozan è stato trovato morto. Nihan la contatta chiedendole di fornirle tutto il materiale disponibile.