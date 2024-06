Endless Love, le trame dal 17 al 23 giugno 2024

Kemal sfida Emir ad una "roulette turca": dovranno spararsi a vicenda finchè uno dei due non colpisce l'avversario. In questo modo nessuno dei due uscirà vittorioso, uno morirà e l'altro finirà in galera, ma Nihan finalmente sarà libera. Salih però intuisce le intenzioni di Kemal e avverte Zeynep del rischio che il duello porti a un esito mortale. La ragazza avverte Nihan, che interviene separando i due contendenti e dichiarando a Kemal di voler diventare a tutti gli effetti la moglie di Emir. Kemal, frustrato, torna a casa: non crede minimamente alle parole di Nihan e incarica Zehir di indagare sull'aggressione a Leyla. Zeynep ricorda a Emir l'aiuto che gli ha dato per favorire il ritorno di Nihan, ma l'uomo lungi dal mostrare gratitudine minaccia di venire meno alla promessa di non fare del male al bambino e sottolinea che mai, per nessun motivo, riconoscerà un figlio che non sia di Nihan. Leyla, convalescente, torna dall'ospedale nella sua casa finalmente ritrovata.

Il rapporto tra Vildan e Zeynep non migliora e le due continuano a provocarsi a vicenda senza esclusione di colpi. Ozan, che non sopporta più di vedere la madre e la moglie litigare e soffrire, interviene in difesa di Zeynep e convince la madre a compiere un gesto importante per avvicinarsi alla nuora. La donna si reca allora dai consuoceri, Huseyin e Fehime, per annunciare il fatto che stanno per diventare nonni e per invitarli a cena a casa sua, assieme ai futuri genitori. La famiglia di Zeynep, però, non ha dimenticato i torti subiti da Vildan e non ha intenzione di fare finta di nulla. Asu viene a sapere da Emir che Kemal è tornato in città e si arrabbia con Tufan perché evidentemente l'uomo non ha seguito le sue indicazioni e ha incastrato il suo amato. Tufan rivela allora le vere ragioni che hanno motivato tutte le sue azioni. Kemal e Nihan soffrono enormemente per la lontananza, ma non possono stare assieme.