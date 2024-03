Endless Love, le trame dal 18 al 23 marzo 2024

Tarik si trova ai ferri corti con il fratello Kemal che avrebbe preferito informare il padre riguardo alle sue intenzioni al momento giusto. Huseyin è preoccupato del cambiamento di Kemal e delle sue nuove frequentazioni. Durante una cena d'affari nella villa di Onder Sezin, Kemal regala ai padroni di casa un quadro che raffigura il salvataggio in mare avvenuto anni prima. Nihan dice a Kemal che il regalo non è altro che un gesto provocatorio da parte sua. Alla cena partecipa anche Asu, nipote di Hakki e socia in affari di Kemal ed Emir ne rimane affascinato. Durante la serata, Emir e Kemal si provocano a vicenda. Sia Asu che Emir iniziano a sospettare del fatto che in verità Kemal e Nihan si conoscono da tempo.

Nihan sembra gelosa di Asu e le chiede se il rapporto tra lei e Kemal è solo lavorativo o ci sia dell'altro. La donna risponde che sono ben più che soci, sono cari amici e alleati. Nel frattempo, Salih vorrebbe rendere ufficiale il fidanzamento con Zeynep, ma la ragazza non ha fretta ed è intenzionata ad aspettare fino al termine dei propri studi. Zeynep, intanto, prova a far avere a Nihan delle fotografie che la ritraggono e un biglietto nel quale la ringrazia perché grazie a lei ha deciso di iscriversi a un'agenzia di moda. Ozan, però, intercetta la busta con le fotografie di Zeynep e ne rimane colpito. Infine, Leyla fa in modo che Kemal e Nihan si incontrino a bordo di un traghetto, ma i due vengono visti da Emir.

Nihan e Kemal si incontrano apparentemente per puro caso sul traghetto. In realtà è stata Leyla, con uno stratagemma, a farli incontrare. Kemal, ancora ferito per quanto era successo anni prima, tratta Nihan duramente e le vieta di rivangare il passato che per lui è ormai morto. Nihan accusa Kemal di essere diventato come Emir, un uomo che pensa solo al denaro e al potere. Intanto Emir, incarica Tufan di seguire Kemal e Nihan per poterli incastrare. Ma gli uomini di Tufan ne perdono le tracce. Contemporaneamente Emir manda a Tufan la foto di un dipinto di Nihan per scoprire quando lo ha esposto, a che prezzo è stato venduto e chi lo ha acquistato. Vildan accusa suo marito Onder di non far nulla per uscire dalla situazione pericolosa in cui si trovano. Infatti, la donna è convinta che Kemal sia tornato per vendicarsi di loro. Salih, che non ha ancora parlato di Zeynep a Kemal chiede un incontro al suo amico Kemal di incontrarlo per parlargli di una cosa.