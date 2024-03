Endless Love, le trame dal 2 al 6 aprile 2024

Fehime ha ricevuto a casa una copia del contratto che Zeynep ha firmato con l'agenzia per attori, attrici e modelle. E così, la famiglia scopre quello che la ragazza tramava di nascosto. Il padre la minaccia di farle interrompere gli studi, visto che, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di diventare maestra. Tarik racconta ai genitori che Zeynep è stata fermata il giorno prima insieme a Ozan dalla polizia. Non avendo il ragazzo la patente, sono stati portati al posto di polizia, dove sono arrivati anche Vildan, Nihan, Emir e Kemal. Huseyin accusa Kemal di aver taciuto tutta questa storia e di aver tradito la fiducia della sua famiglia. Kemal se ne va di casa e si fa ospitare da Salih. Emir regala un secondo anello a Nihan, chiedendole di sposarlo per la seconda volta, fare una seconda cerimonia di matrimonio convinto che lei imparerà ad amarlo. Intanto Kemal è sempre più deciso ad acquistare la casa alla quale è interessato anche Emir.

Emir è sicuro di avere concluso l'acquisto della villa che piace tanto a Nihan, ma il venditore gli comunica che un'altra persona ha fatto un'offerta più vantaggiosa e che il suo nome è Kemal Soydere. Emir non si arrende e comincia una gara al rialzo per aggiudicarsi a tutti i costi la villa. Leyla, determinata a non lasciarsi portare via la casa dove vive sin dall'infanzia affronta Vildan e Onder di persona. Vildan, nonostante l'insistenza del marito a rinunciare, è altrettanto determinata: la casa è anche sua e ha il diritto di averla. Kemal viene avvicinato da un operaio che lavora nei cantieri della società di Emir. L'uomo gli chiede aiuto: pochi mesi prima suo padre ha perso le gambe per un infortunio sul lavoro. Kemal allora sottopone il problema a Emir, che lo esorta a non occuparsi di ciò che non lo riguarda.

Kemal ed Emir sono sempre in competizione per l'acquisto di una casa che piace a Nihan. Nel frattempo, Kemal, dopo aver scoperto che Emir fa pedinare sia lui che Nihan, chiama quest'ultima per avvertirla. Mentre c'è tensione anche tra Kemal e il fratello Tarik che lo accusa di non lasciarlo libero di scegliere cosa fare nella vita. Asu ha scelto Nihan per una collaborazione su un progetto.