Endless Love, le trame dal 2 al 7 dicembre 2024

Kemal informa Zeynep che non è stata lei a uccidere Ozan, poichè aveva già il veleno in circolazione quando lei lo ha soffocato con il cuscino. Le chiede dove sia Tarik e Zeynep gli risponde che non lo sa e gli assicura che qualsiasi azione del fratello è stata commessa esclusivamente per coprire la sua (presunta) colpevolezza. Kemal promette a sua sorella che non denuncerà Tarik. Nihan ha costretto Asu a dirle che l'assassino di Ozan è Tarik, ma non lo rivela a Kemal. Zehir, Ayhan e Kemal incontrano Anil. La donna li informa (previo ordine di Emir) di essersi scambiata le e-mail con Tufan (e non con Emir) e di avergli consegnato la telecamera presente nella stanza di Ozan. Vildan è in trepida attesa dei risultati dell'autopsia di Ozan, che finalmente arrivano. Mercan riferisce a Kemal e Nihan che Ozan non è morto nè per soffocamento nè per avvelenamento, ma per impiccagione per mano di chi (Tarik) voleva far passare il presunto omicidio di Zeynep per suicidio.

Leyla scopre che dietro i recenti profitti dell'azienda c'è una frode. Viene comprato carbone a un prezzo inferiore a quello di mercato, ma la società da cui acquistano, in realtà non sarebbe in grado di fornire una quantità così elevata. Tarik confessa a Zeynep di aver ucciso Ozan, pensando che fosse già morto dopo che lei aveva tentato di soffocarlo. Kemal non ha il coraggio di affrontare Nihan per dirle tutta la verità sul colpevole dell'omicidio di suo fratello. Emir accompagna Zeynep in ospedale e assiste all'ecografia di suo figlio. Zeynep dice alla madre che non si sposerà con Hakan e che Emir riconoscerà il bambino. Mercan indaga su Tarik e chiede ad Asu i video dell'omicidio di Ozan. Lei dice di non averli più, così Mercan richiede un mandato di perquisizione per l'appartamento di Tufan e Gurcan e per eventuali cassette di sicurezza in loro possesso. Ed è proprio qui, che trova una chiavetta con il video dell'omicidio dove si vede Tarik mentre impicca Ozan.