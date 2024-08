Endless Love, le trame dal 2 all’8 settembre 2024

Kemal si trova a casa dei genitori e discute con Zeynep, questa, dopo aver smesso di piangere, prende la figlia di Emir e torna a casa con un taxi. Mentre anche Leyla si appresta a tornare a casa a piedi, viene fermata da Ayhan che finge di non riconoscere, mentre lui dirà a Leyla che è impossibile dimenticare una faccia come la sua. In realtà l'incontro con Leyla è fortuito in quanto Ayhan è andato a cercare Kemal al quale intima di riportare al direttore del carcere la moglie e il figlio che lui tiene nascosti. Ovviamente Kemal si rifiuta di dirgli dove si trovino. Emir chiama Nihan e le chiede se abbia preso o meno la decisione di tornare da lui così da poter riabbracciare la piccola Deniz. Mentre i due sono al telefono, la piccola inizia a piangere e Nihan spiega a Emir cosa fare per tranquillizzarla. Nihan incontra poi Hakan, il quale le aveva assicurato che sarebbe riuscito a restituirle la bambina; invece, lui le dice che non c'è niente da fare.

Emir contatta Asu per proporle un accordo. Vuole avere la metà delle azioni che possiede la ragazza. Asu inizialmente non vuole accettare, ma poi Emir la ricatta facendole intendere che potrebbe raccontare a Kemal delle cose per lei scomode. Zeynep, per colpa di Emir, perde il lavoro e quindi lo contatta chiedendogli di essere risarcita per il danno subito. Emir, di contro, la ignora, perché la vuole punire per aver fatto avvicinare Kemal a sua figlia. Nihan ed Emir trovano un compromesso, lei andrà a prendere sua madre a casa di Leyla e la porterà a vivere con loro. In cambio Emir le fa promettere che Kemal non si avvicinerà mai alla bambina. Kemal organizza un incontro con i proprietari di alcuni siti minerari a cui è interessato. Vuole comprare le single licenze per poi unirle sotto un unico progetto. Nihan e Kemal si incontrano per caso al cimitero e lei gli esterna il desidero di non volerlo vedere mai più.