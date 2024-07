Endless Love, le trame dal 22 al 26 luglio 2024

Emir è ancora trattenuto in centrale perché la polizia ha la certezza che nasconda qualcosa. Il commissario è infatti venuto in possesso di alcuni filmati che lo coinvolgono senza dubbio nell'omicidio di Linda. Anche Ozan è ancora alla centrale, ma con lui il commissario è molto più clemente. Il ragazzo, in tensione per la situazione, ha un malore e viene portato di corsa in ospedale. La sua famiglia non può aver alcun contatto con lui, ma i genitori, la moglie e la sorella decidono comunque di andare in ospedale per stargli vicino.