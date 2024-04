Endless Love, le trame dal 22 al 27 aprile 2024

Nihan e la sua famiglia sono preoccupati per le condizioni di Onder, dopo che è stato investito. In realtà Onder si sta riprendendo ma la preoccupazione più grande è che lui è convinto che non si sia trattato di un incidente ma che, anzi, il conducente della macchina lo abbia puntato con l'intenzione di travolgerlo. Inoltre, sapendo che in macchina con il conducente c'era anche Tarik, i sospetti cadono su Emir. Nihan, senza mezzi termini, telefona a Emir e gli chiede se è coinvolto nell'incidente di Onder, ma Emir nega categoricamente di avere qualcosa a che fare con l'accaduto. Asu frequenta sempre più spesso la famiglia di Kemal e ormai si sente quasi parte del nucleo famigliare. Fehime e Huseyin sono davvero ben disposti nei confronti della ragazza e non perdono occasione per farla sentire a suo agio. Emir intanto convoca Tarik con l'intenzione di farlo entrare tra le sue persone di fiducia e di offrirgli quindi un lavoro come suo assistente. Tarik è perplesso.

Asu rivela ad Hakki di essere innamorata di Kemal e l'uomo, durante un pranzo in cui è presente anche Leyla, fa intendere di essere d'accordo con la relazione tra i due poiché stima molto il ragazzo. Leyla, però, prende in disparte Kemal e lo convince a invitare Nihan a vedere un film al cinema. Vildan prova a raccontare a Nihan la verità riguardo al suo passato, ma viene interrotta da Onder il quale crede che non sia il momento giusto per raccontare la verità alla figlia, già molto scossa per via dell'incidente che ha coinvolto il padre. Nihan riceve una chiamata dal dipartimento di polizia in cui le comunicano che hanno preso l'uomo che ha investito Onder e che questi si è dichiarato colpevole. Intanto Emir invita Zeynep sulla sua barca e i due si baciano ma, d'accordo con Emir, il capitano fotografa la scena. La sera stessa, Salih incontra Zeynep e domanda alla ragazza se si sta frequentando con qualcuno, ma Zeynep nega e Salih si insospettisce.