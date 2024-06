Endless Love, le trame dal 24 al 28 giugno 2024

Nihan sorprende Zeynep in camera di Emir. L'uomo, per sviare i suoi sospetti, le fa credere che Zeynep sia entrata in camera per recuperare la pistola di Kemal. Zeynep sta al gioco e poi sfrutta la stessa scusa per Kemal, che mentre spiava la camera di Emir dal giardino l'aveva vista entrare e si era allarmato. Emir costringe sua moglie a passare la notte con lui ma Nihan la passa in bianco, vestita e seduta sul divano. Il mattino dopo esce per andare a correre e al ritorno decide di andare da Emir per chiedergli di restituire la pistola di Kemal e per la seconda volta trova Zeynep in camera.