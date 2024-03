Endless Love, le trame dal 25 al 30 marzo 2024

Vildan va al cimitero a trovare sua madre e poi litiga con Leyla. Onder si scusa con Kemal per il comportamento di Vildan mentre era fidanzato con Nihan e velatamente gli suggerisce di non avvicinarsi più a lei. Più tardi, Nihan raggiunge Kemal nel suo ufficio per regalargli la sua valigetta dei ricordi e dirgli di farne ciò che vuole, se davvero l'ha dimenticata. Poco dopo, Emir sopraggiunge nell'ufficio di Kemal e lui giustifica la visita di Nihan dicendo di averle chiesto di dipingere dei murales in azienda e che lei ha rifiutato. Emir comunica a Kemal di aver deciso che il loro progetto potrà essere realizzato secondo il "codice etico" di Kemal e gli dà carta bianca. Tufan, nel frattempo, fingendosi un cliente di passaggio, entra nel negozio di barbiere di Huseyin e Tarik e chiede informazioni sulla loro famiglia. Tarik scopre così che in negozio sono stati recapitati i rasoi di nuova generazione da lui tanto desiderati, ma regalati da Kemal.

Kemal va a prendere Zeynep al distretto di polizia e chiede spiegazioni al commissario sul motivo del fermo della sorella. E così scopre che si trovava in auto con Ozan il quale era alla guida dell'auto di Emir senza patente e senza documenti dell'auto. Kemal si arrabbia molto con sua sorella ma sospetta che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Emir e chiede spiegazioni anche a Zeynep su come si sia trovata coinvolta in tutto questo e lei gli racconta di come ha conosciuto Ozan e sul perché fosse in auto con lui, sulla sua iscrizione all'agenzia e su Nihan che l'ha raccomandata al suo amico agente. In commissariato la situazione si chiarisce e anche Ozan viene rilasciato. Nel frattempo, arriva anche il padre di Ozan, Onder. Vildan chiede al il marito perché non le abbia mai risposto al telefono e lui le nasconde la verità.