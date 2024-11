Endless Love, le trame dal 25 al 30 novembre 2024

Emir confessa a Nihan di avere una sorta di ossessione per lei, quasi una malattia. Nonostante stiano per scappare insieme, Asu tradisce Tufan attraverso un piano organizzato da Emir. Fingeranno infatti che Tufan abbia rapito Asu e faranno in modo che lui venga investito da un camion e che tutto venga ripreso dalle telecamere di sicurezza posizionate in strada così che la ricostruzione di Asu risulti realistica. Inizialmente Asu sarà contraria alla realizzazione di questo piano, ma sentendosi braccata da Kemal e Nihan che hanno scoperto tutto, decide di metterlo in azione. Il fine ultimo di tutto questo è portare ogni sospetto della morte di Ozan, verso Tufan, che da morto non potrà più dimostrare che le cose non siano andate davvero così. Kemal e Nihan, già sulle tracce di Asu, la trovano in mezzo alla strada pochi istanti dopo l'incidente che è costato la vita a Tufan, ma nonostante le testimonianze del camionista (corrotto), non credono alla versione di Asu.

Zeynep scopre grazie a un'ecografia il sesso del nascituro e corre a dirlo a Emir, ma Fehime l'ha seguita e interviene per riportarla a casa. Purtroppo, però, l'attende un'amara verità che la getterà nello sconforto. Tarik si reca in ospedale perché crede che Gurcan si sia risvegliato e sopraggiunge anche Kemal per la stessa ragione e vede il fratello che, non sapendo di essere stato scoperto, per telefono gli dice di essere in tribunale con Asu. Questa bugia ovviamente fa nascere in Kemal il sospetto che Tarik sia coinvolto in questa storia. Sempre in ospedale, Nihan e Kemal incontrano l'ex moglie e i figli di Gurcan, che riconoscono nella foto di Tufan il volto del loro rapitore. Nihan è convinta che Asu sia la mandante dell'omicidio di Ozan ed è intenzionata a farla parlare a ogni costo, ma Mercan interviene e manda all'aria il suo piano. Intanto Hakan, pur essendo stato rimosso dal caso, continua a dare informazioni a Kemal.