Endless Love, le trame dal 27 maggio al 2 giugno 2024

Kemal si confronta con Tufan, rivelandogli i propri dubbi nei confronti della sua trasparenza. Gli dichiara anche di non credere che suo fratello Tarik sia responsabile dell'omicidio di Karen. L'alibi fornito da Banu confermerebbe la sua innocenza. Ma, attraverso un controllo in azienda suggerito da Tufan, Kemal scopre che la donna ha mentito. Nel frattempo, anche Nihan interroga Tarik in merito alla sua presunta implicazione nell'omicidio, ma Tarik la nega categoricamente. Rivelerà in seguito a Emir il suo timore di essere esposto. Gli confesserà anche di essere innamorato di Banu. Leyla, nella sua prima riunione in azienda, esprimendo un voto negativo, fa in modo che gli azionisti debbano riunirsi nuovamente. Asu prega Kemal di recarsi a casa di suo zio per convincerlo a trascorrere i suoi ultimi giorni in ospedale. Hakki rifiuta questo invito e prega nuovamente Kemal di costruire un rapporto d'amore con Asu e di starle vicino dopo la sua morte.

Nihan soffre molto perché si rende conto che, per colpa sua e del loro amore impossibile, Kemal non potrà mai essere felice. Decide allora di parlare un'ultima volta con l'amato per tenere fede a una promessa fatta anni prima, quando avevano iniziato a frequentarsi. Kemal litiga con i suoi genitori e in particolare con sua madre, che non riesce a capacitarsi del fatto che il figlio non si decida a chiedere ad Asu di sposarlo. Emir è deciso a scoprire le vere intenzioni di Leyla per quanto riguarda la gestione degli affari; perciò, si reca a casa di Kemal, dove abita anche lei da quando ha perso la sua casa, per parlarle. Zeynep lascia intendere a Onder di essere al corrente di un grande segreto di famiglia e in questo modo riesce a farsi rivelare ulteriori dettagli circa il matrimonio tra Nihan ed Emir. Tutti gli indizi raccolti da Zehir riguardo al caso dell'omicidio di Karen sembrano puntare contro Tarik, ma Kemal non riesce ad accettare che il fratello possa essere un assassino.