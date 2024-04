Endless Love, le trame dal 29 aprile al 4 maggio 2024

Onder ha deciso di affrontare Emir. Nessuno di loro è più disposto a subire le sue pressioni, le minacce e le punizioni. Tanto più che ha appena appreso che sua madre è ancora viva, cosa che Emir aveva tenuto nascosto a tutti. Kemal è preoccupato per Nihan. Ripensando a un loro incontro di cinque anni prima, va a cercarla nella loro vecchia caffetteria. Infatti, Nihan è seduta lì, al loro tavolo. Tornata a casa, trova Emir davanti al cancello in preda all'ira. Stufa delle sue minacce, Nihan lo avverte che la sua fuga di poche ore, è soltanto un avvertimento e lo minaccia di non tornare mai più se non chiude la storia con Zeynep. Infine, gli comunica che sa che sua madre è viva e lo costringe a scrivere in un quaderno tutto quello che le ha taciuto fino a ora. Dopo aver visto Emir e Nihan insieme nella camera da letto di lei, Kemal cerca conforto da Leyla e le confida di essersi di nuovo innamorato di Nihan.

Per la festa di fine anno con i dipendenti, Galip mette a disposizione la sua casa. Durante la serata, però, Kemal appare impegnato a portare a termine una missione: venire in possesso di alcune chiavette USB che per lui rivestono grande importanza. Contestualmente anche Emir sembra più interessato a portare a termine una missione sospetta che a godersi la festa. Emir trama contro Kemal, ma anche contro suo padre che conserva quelle chiavette. Durante la festa, quindi, cercherà di rubargliele. Nella stessa serata, Nihan e Asu hanno modo di parlare della casa di Kemal che entrambe conoscono perché Emir l'avrebbe voluta comprare per fare una sorpresa a Nihan, mentre Kemal l'aveva comprata per fare una sorpresa ad Asu. Nihan chiede ad Asu come mai Kemal sia andato a vivere da solo in quella casa ma non ottiene alcuna risposta. Alla fine della festa, il terribile piano di Emir contro Kemal si compirà ma qualcuno riuscirà a salvarlo.

Dopo essere stato aggredito e accoltellato dagli scagnozzi di Emir, Kemal viene soccorso e portato in ospedale da Nihan. Appena si sveglia, Kemal manda via Nihan, poichè non accetta che la ragazza non voglia raccontargli tutta la verità. In ospedale, Emir, che era andato a trovare Kemal, farà la conoscenza di Lelyla e chiederà a Tufan di fare delle indagini sul suo conto. Galip si accorge della sparizione delle chiavette USB e chiama subito Emir accusandolo, ingiustamente, del furto, ma il figlio gli garantisce di non essere stato lui.