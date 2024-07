Endless Love, le trame dal 29 luglio al 2 agosto 2024

Durante una riunione aziendale, Kemal si compiace per l'assenza di Emir, ma deve ricredersi quando Nihan decide, a sorpresa, di assumere il ruolo di suo marito in azienda, durante la sua assenza. L'udienza che deve stabilire se Emir e Ozan saranno sottoposti a carcerazione preventiva si conclude e i due vengono liberati. Per Asu è il panico: sa che Emir la cercherà per ucciderla e si nasconde sotto l'ala protettiva di Kemal senza confessargli la sua vera identità. Zeynep riceve da Emir un messaggio: vuole parlarle. Nihan, insospettita, li segue da lontano fino al luogo dell'incontro. Emir chiede a Zeynep un'ennesima prova della sua fedeltà: incontrare Asu; in cambio non proverà più a farla abortire.