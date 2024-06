Endless Love, le trame dal 3 al 9 giugno 2024

Hakki convoca una riunione del consiglio per dare a tutti la notizia del trasferimento delle quote ad Asu e Kemal: quest'ultimo prova a opporsi alla decisione dello zio di Asu, ma senza successo. Asu, nonostante il chiaro rifiuto di Kemal, va da Nihan per chiederle di mantenere la promessa di tenersi alla larga dal suo amato. Nihan chiama Zehir per convincerlo a collaborare con lei nella ricerca delle registrazioni senza dire nulla a Kemal. Il fedele Zehir accetta, con il beneplacito di Kemal: dovrà tenerlo informato di ogni passo di Nihan. Emir irrompe ubriaco nella stanza dove Zeynep e Ozan guardano un cartone animato. La giovane si libera con una scusa del marito per restare con Emir e una volta soli, lo mette di fronte alla sua realtà: la sua crudeltà è una diretta conseguenza della sua solitudine. L'uomo, colpito, se ne va.

Kemal è assolutamente convinto che la persona che da tempo sta ricattando Emir sia Tufan e crede anche che Tufan sia in realtà il fratello segreto di Emir. Per dimostrare la sua tesi, decide di commissionare a un laboratorio un test del DNA. Per farlo, avrà chiaramente bisogno sia del DNA di Emir, che si procura con l'aiuto di Nihan, che di quello di Tufan, per cui decide di invitare l'uomo a pranzo. Asu è ancora decisa a sposare Kemal a tutti i costi, convinta che tra lui e Nihan non ci sia vero amore e per ottenere quello che vuole si serve dell'aiuto di un'altra donna che desidera un uomo che non la ricambia: si tratta di Zeynep, la sorella di Kemal, ancora perdutamente innamorata di Emir. Nihan non riesce ad aspettare che Kemal abbia tempo per aiutarla, perciò decide di portare avanti da sola la ricerca delle registrazioni di cui le aveva parlato Taner. Onder, che era andato via, torna a casa, ma non per chiedere perdono, come si aspettava Vildan.

Zeynep ed Emir si abbandonano al tradimento, consumato nella stanza di quest'ultimo. Per il rotto della cuffia, i due amanti non vengono scoperti dai rispettivi coniugi, Ozan e Nihan. Dopo aver scoperto che la chiave in suo possesso è un vecchio modello in grado di aprire delle vecchie cassette di sicurezza, Kemal si reca alla stazione di Sirkeci insieme a Nihan. Lì, i due trovano una chiavetta USB contenente la registrazione della fatidica notte dell'omicidio.