Endless Love, le trame dal 4 al 9 novembre 2024

Dopo aver rintracciato il medico le cui impronte sono state trovate sul bottone della scena del crimine, Nihan e Kemal lo interrogano. L'uomo, però, ha un alibi ineccepibile: era fuori Istanbul per un anno sabbatico. Al suo rientro, si accorge di aver perso il suo camice. Kemal desidera festeggiare il compleanno di Deniz a casa dei suoi genitori e comunica a Nihan di avere un piano per intrattenere Emir durante la festa.

Nihan e Kemal passano uno splendido pomeriggio insieme a preparare la torta di compleanno di Deniz per la festa dell'indomani. Kemal, infatti, ha già in mente un piano per allontanare Emir da casa e interrompere la festa a casa dei Kozcuoglu, lasciando così a Nihan la possibilità di portare Deniz a festeggiare con la famiglia Soydere. La sera prima della festa, Zeynep è da Kemal a prendere dei soldi in prestito, Kemal la rassicura dicendole che farà di tutto per proteggerla da chi la vuole accusare, ma la ragazza sembra distrutta. Appena lasciato l'appartamento di Kemal, Zeynep riceve una chiamata di Emir che le intima di passare alla fase successiva del suo piano e cioè fare una misteriosa telefonata dal telefono di Kemal. Il giorno della festa, Nihan è tesa perché non sa se il piano di Kemal per far allontanare Emir funzionerà, ma quando l'uomo riceve una telefonata ricattatoria da Sallabas, lascerà la festa in onore di Deniz in fretta e furia.

Zeynep decide di non seguire il piano di Emir per incastrare suo fratello. La punizione non si fa attendere: Kemal e Nihan ricevono contemporaneamente un video che mostra Zeynep mentre soffoca Ozan con un cuscino. Nihan, accecata dal dolore e dalla rabbia, si scaglia contro Zeynep, accusandola di aver ucciso suo fratello. Grazie all'intervento di Tarik, Zeynep riesce a scappare e viene portata da Asu in un appartamento dove la attende Emir, pronto a farla fuggire da Istanbul al più presto.