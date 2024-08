Endless Love, le trame dal 5 al 9 agosto 2024

Ozan e Zeynep provano in tutti i modi a convincere Emir ad aiutarli a scappare dal paese. L'uomo sembra cedere, ma sono tutti d'accordo sul fatto che Nihan non debba mai sapere nulla della cosa. Kemal si reca a casa di Asu e, pur ammettendo che il suo unico vero amore è Nihan, le fa una dichiarazione che potrebbe sconvolgere presto la vita di entrambi. La donna è al settimo cielo ma Emir, nascostosi in casa per non farsi vedere dall'acerrimo nemico, ha sentito tutta la conversazione e non ha intenzione di rendere la vita facile alla sorella.