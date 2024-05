Endless Love, le trame dal 6 all’11 maggio 2024

Nihan rivela a Kemal il ricatto di Emir: se avesse accettato di sposarlo, Emir avrebbe protetto Ozan, impedendo di farlo arrestare per omicidio. Nihan spiega la dinamica dei fatti avvenuti alla tenuta: Ozan ed Emir erano insieme a due donne e Ozan ha accidentalmente ucciso una delle due con una delle pistole di Emir. Vildan e Leyla hanno un confronto su Onder, l'uomo che le ha fatte allontanare. Emir, dopo essere stato rilasciato, contatta e incontra Zeynep, che poco dopo riceve una chiamata da Kemal, il quale le chiede di raggiugerlo. Nihan si sfoga con i genitori ed esterna il dolore dovuto alla consapevolezza di aver sempre vissuto nella menzogna.

Davanti all'ingresso della Kozcuoglu Holding i contadini protestano perché non hanno più acqua per i loro campi. Qualcuno di notte ha attivato l'impianto della centrale termoelettrica senza che ci fossero le dovute autorizzazioni, causando una deviazione del fiume. Kemal, come responsabile dell'impianto, viene accusato da decine di contadini di averli danneggiati. Nihan ha scoperto che la sua famiglia le ha mentito riguardo il matrimonio dei suoi genitori e che le è stato nascosto di avere una zia che adesso anche Ozan vuole conoscere. Nihan decide di presentargliela e insieme si recano a casa della zia Leyla che, però, è assediata dai giornalisti, i quali vogliono sapere come mai nessuno abbia mai saputo che Vildan avesse una sorella. Durante la giornata, al padre di Kemal viene recapitata una grossa multa da parte dell'Agenzia delle Entrate ed è disperato, ma Tarik, con grande stupore di suo padre, si offre di pagarla.

Zeynep, ossessionata dall'invadenza di Ozan, si dispera perché non riesce ad ottenere il permesso per uscire la sera ed incontrare Emir. Inaspettatamente, Asu le offre una via d'uscita: la coprirà per rendere possibile l'incontro serale. Kemal dà un appuntamento nel bosco a Nihan, per comunicarle i suoi sospetti: tutto ciò che fa Emir ha un secondo fine ed è convinto che ci sia il suo zampino nella vicenda che ha portato Ozan a rischiare un'accusa di omicidio. Nihan, per paura di abbandonarsi a false speranze e per scoraggiare Kemal dal portare avanti quelle che ritiene essere inutili ricerche, gli dà la chiavetta USB.