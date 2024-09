Endless Love, le trame dal 9 al 15 settembre 2024

Nihan riceve una busta contenente le foto che erano state inviate a Ozan in prigione. Così scopre del tradimento di Emir con Zeynep ed è sempre più risoluta nella sua decisione di vendicarsi. Zehir continua a cercare la registrazione della telefonata che Ozan ha fatto dal carcere, ma per ora senza risultati. Tarik comunica a Banu che dovranno trasferirsi dai suoi genitori, dopo un attimo di sconcerto, Banu gli promette che non lo abbandonerà. Tufan cerca di riconquistare la fiducia di Asu, ma lei non vuole più avere a che fare con lui. Emir scopre che il calcestruzzo sparito è stato donato da Kemal per la costruzione del dormitorio maschile della scuola d'arte. Zeynep incontra Emir perché vuole dargli un regalo per il suo compleanno, che sarà il giorno dopo. Si tratta di una chiave, con cui Zeynep gli augura di diventare un rifugio per sua figlia. Emir la tratta freddamente e, in maniera allusiva, le dice che avrebbe preferito un altro genere di regalo.

Tufan si reca a casa di Kemal per portare a lui e ad Asu l'invito per la festa a sorpresa di Emir. Inizialmente Kemal rifiuta, ma Asu invece lo convince a partecipare. Asu telefona a Nihan per chiederle spiegazioni sul perché fossero stati invitati e lei risponde di non saperne niente e che non erano neanche sulla lista, ma che sarebbero comunque potuti andare se avessero voluto. Tarik e Banu vanno a casa di Fehime ma quest'ultima non è felice di averla come nuora. Con un inganno, Kemal attira Emir nel suo ufficio e gli comunica che senza il benestare della sua società (di Kemal), lui non potrà rescindere nessun contratto e non potrà portare a termine nessuno dei suoi progetti. Nel frattempo, Tufan sta organizzando un piano per smascherare Asu, vuole proiettare davanti a tutti alla festa delle fotografie compromettenti.