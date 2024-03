Endless Love, le trame dall’11 al 15 marzo 2024

Emir invita Banu alla festa sullo yacht: Nihan allora decide di lasciare la festa prima di lui, facendosi venire a prendere da un barchino. Durante il tragitto, Nihan cade in acqua e Kemal, vedendola dal porto, si butta e la salva per la seconda volta. Anche un ragazzo interviene per il salvataggio e quando Nihan si ritrova di nuovo a bordo è confusa: non riesce a capire se ha visto Kemal o se l'ha solo sognato. Sconvolta, prima telefona a Zeynep, poi immagina che sia andato a casa di Leyla e la chiama per chiedere informazioni. Kemal in effetti è lì: Leyla lo nasconde e accoglie la giovane infreddolita. Quando Nihan le confida di essere turbata all'idea del ritorno di Kemal, Leyla la invita a voltare pagina. Zeynep si mette in contatto con Salih per avere informazioni sul ritorno di suo fratello.

Kemal torna a casa, suscitando l'immensa gioia della famiglia, in particolare della madre e del caro amico Salih, il quale non riesce a confidargli di provare qualcosa per sua sorella Zeynep. Quest'ultima si vede di nascosto con Nihan, che le organizza un incontro con un fotografo per fare uno shooting. Nel frattempo, Emir fissa un incontro di lavoro con Kemal al Club, ma arriva in ritardo di proposito e fa indispettire il suo ospite, che decide di andarsene. Banu inventa di essere stata aggredita da Nihan, lo riferisce a Emir che, convinto di cavalcare l'onda della gelosia della moglie, decide di invitare la ragazza alla festa per il suo anniversario di matrimonio. Zeynep confessa al fratello di aver ricevuto una chiamata da Nihan, ma gli giura di non essere stata lei ad averle detto del suo ritorno. Dopo aver scoperto che Kemal è tornato, Nihan si reca al chiosco sul molo per vederlo, nella speranza di non essere scoperta, ma Kemal si accorge di lei e i due si fissano intensamente.