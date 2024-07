Endless Love, le trame dall’8 al 12 luglio 2024

Tarik si presenta a casa per rivelare ai suoi genitori il suo amore per Banu, ma la notizia viene accolta malissimo: Fehime e Huseyin non vogliono saperne di una ragazza che è stata l'amante di un uomo sposato. Ozan accusa Nihan e Vildan di avere spinto Zeynep ad andare via di casa: Vildan prega Nihan di convincere Zeynep a tornare. La donna così si introduce nottetempo nel giardino di Kemal e sorprende Zeynep ed Emir a parlare: sempre più sospettosa riguardo alla relazione tra i due, fotografa Emir. Appena Zeynep si separa da Emir, Nihan l'avvicina: durante la conversazione la ragazza fa partire una telefonata ad Emir per fargli arrivare un messaggio forte e chiaro: non permetterà a nessuno di mettere in pericolo la vita del suo bambino. Zehir ha trovato il nome della persona che ha segnalato l'incidente stradale di Emir e Nihan: si chiama Nail Bozcam. Lui e Kemal vanno a casa sua a chiedergli chiarimenti ma l'uomo, in sedia a rotelle, dice di non essersi mai mosso da casa.