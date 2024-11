Endless Love, le trame del 21 e del 23 novembre 2024

Emir racconta alla madre che Asu è la responsabile dell'incidente avuto da Nihan, la quale nel frattempo, sentendo tutto, esce allo scoperto e affronta i due fratelli. Appena le è possibile, avvisa Kemal e lo mette al corrente del fatto che Asu ha cercato di ucciderla. Ayhan e Kemal riescono a rintracciare Gurcan. Prendono l'uomo e lo portano al magazzino di Ayhan, dove cercano di convincerlo a rivelare il nome della persona per cui lavora. Gurcan si ostina a non dire una parola. Non parla neanche sotto la minaccia di terribili torture.

Asu rientra a casa in tutta tranquillitè, ma Kemal le chiede il divorzio. Quando la donna scopre che in casa c'è anche Nihan, fra lei e i due innamorati scoppia una furibonda lite. Asu decide di consegnare a Emir tutte le prove contro di lui, ma in cambio gli chiede di recuperare Gürcan: Emir organizza quindi un raid per rapire l'uomo, che, nel frattempo, resiste stoicamente all'interrogatorio di Ayhan. Del commando, per volere di Asu, fa parte anche Tarik, ma l'incursione si conclude con la fuga di Gürcan. Intanto Asu annuncia a Kemal di voler accettare il divorzio e gli chiede di lasciare libero l'appartamento per consentirle di fare le valigie. L'indomani Kemal e Nihan avvistano Gürcan: messo alle strette, l'uomo rivela chi ha commissionato il tentato omicidio di Nihan. Kemal e Nihan si precipitano sulle sue tracce, ma si ritrovano di fronte a uno scenario sconvolgente.

La scoperta che Asu non è in casa e la presenza di una grande macchia di sangue nella sua camera lasciano Kemal e Nihan sconvolti. Dopo aver contattato le autorità, l'indagine prende il via immediatamente. Quando il Commissario Mercan arriva sulla scena, Nihan prova un'immediata avversione nei suoi confronti. Mercan punta il dito contro Kemal, sospettandolo di essere coinvolto nella scomparsa e nel presunto omicidio di Asu e non risparmia nemmeno Nihan dai suoi sospetti. Nel frattempo, Emir e Galip si sentono sempre più ansiosi per l'assenza di notizie su Asu, specialmente con la riunione del consiglio che si avvicina.