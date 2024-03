“Everywhere I go – Coincidenze d’amore”, la nuova serie turca è una commedia romantica

Dal 1° marzo la serie romantica dedicata a una burrascosa e imprevista convivenza "Everywhere I go – Coincidenze d’amore" Alessandro Alicandri







Si puo' vedere su

Dal 1° marzo arriva su Mediaset Infinity la serie turca "Everywhere I go - Coincidenze d'amore". In onda sulla rete turca "Now" con il titolo originale "Her Yerde Sen", è una commedia romantica in 75 episodi che verranno pubblicati dal lunedì al venerdì, uno al giorno, in italiano. Il rapporto tra i due protagonisti, conflittuale e irresistibile, l'ha resa in Turchia una telenovela assolutamente imperdibile.

La trama

Selin è una talentuosa architetta alla ricerca di un'abitazione, Demir è un uomo d'affari che dall'estero torna a Istanbul per trovare maggiore stabilità. I problemi iniziano quando i due si ritrovano a comprare la stessa abituazione e, loro malgrado, diventano coinquilini. Le coincidenze non finiscono qui: Selin tornando al lavoro scopre che la sua azienda è stata rilevata da un nuovo investitore: Demir. Se a livello burocratico e d'affari il rapporto diventa sempre più burrascoso, l'attrazione tra i due è invece fortissima.

Cast e personaggi