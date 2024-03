“Everywhere i go”, gli attori, i luoghi, la storia

Si puo' vedere su

È inarrestabile l’ondata di soap turche che stanno conquistando il pubblico. E ora è arrivata su Mediaset Infinity, gratis e in esclusiva, la commedia romantica "Everywhere I Go - Coincidenze d’amore" con un episodio al giorno, da lunedì a venerdì.

La storia è uno strano incrocio di destini. Selin (Aybuke Pusat, la Gunes in "Dreams and Realities - La forza dei sogni") è una giovane architetta di Istanbul che finalmente realizza un sogno quando trova la casa perfetta da acquistare. Demir (Furkan Andic) è un affascinante uomo d’affari che, dopo anni passati in Giappone, torna nel suo Paese. Quando acquista la casa della sua infanzia, però, scopre che è stata venduta anche a un’altra persona: proprio Selin. Tra i due è subito scontro, nessuno vuole rinunciare all’appartamento e sono costretti a convivere. In più la ragazza viene a sapere che la sua azienda è stata rilevata da un nuovo investitore: nientemeno che Demir. Per i due diventa impossibile evitarsi, ma dalle tensioni iniziali, pian piano sboccia un sentimento...

«Sono molto soddisfatto del ruolo di Demir, perché è un uomo romantico proprio come me, che crede nell’amore, un sentimento che ci aiuta a scoprire l’altro ma anche noi stessi. E pure a crescere imparando anche dalla sofferenza e dagli errori» dice Furkan Andic. E aggiunge Aybuke Pusat: «Selin racchiude diverse anime: è sensibile, a volte infantile, iperattiva. Ama molto i suoi amici e il suo lavoro, adora gli animali, di cui si circonda, e in questo siamo molto simili. La sua impetuosità le crea molti problemi. Ma a volte proprio dai conflitti nascono i sentimenti più forti. Come si può scoprire seguendo la soap».

La storia è ambientata principalmente nei pressi della Fortezza di Rumeli, il castello medievale situato a Istanbul. Oltre al ponte sul Bosforo, anche quello di Yavuz Sultan Selim appare spesso nella serie, soprattutto nelle scene in notturna. Altri luoghi che hanno ospitato il set sono il distretto di Beykoz e la collina di Camlica. Mentre la splendida casa oggetto di contesa tra i due protagonisti si trova nel quartiere residenziale di Kemerburgaz.

Gli outfit di tendenza, da quelli più casual ai più chic, indossati da Selin sono diventati fonte di ispirazione per molte giovani donne in Turchia. Tanto che sui social, in particolare su Pinterest, si trovano moltissime idee per copiarli.