“Everywhere I Go”, le anticipazioni: Demir e Selin tra continui alti e bassi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 12 luglio su Rete 4 (da lun. a ven. ore 10.55) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dall'8 al 12 luglio

Il clima allo studio di architettura è sempre più teso. Demir (Furkan Andic) continua a sostenere Selin (Aybuke Pusat) mentre si trova in una posizione difficile con la sua famiglia. Selin nota lo stress a cui è sottoposto Demir, che oltretutto vorrebbe risolvere il problema della casa, e comincia a cambiare idea su di lui. I sentimenti tra i due continuano a crescere ma la festa di compleanno a sorpresa organizzata per Selin metterà in pericolo il loro rapporto. Demir, infatti, scopre che la donna che piace a Vedat (Aziz Caner Inan) è Selin, ed è molto arrabbiato con lei, perciò vede il viaggio a Parigi per la presentazione di nuovo progetto come un’opportunità per allontanarsi per qualche giorno. Selin non comprende la reazione di Demir ma resta molto male quando scopre che lui ha intenzione di partire con Alara (Eylul Su Sapan).