“Everywhere I Go”, le anticipazioni: discussioni di lavoro

Le anticipazioni della settimana dal 29 luglio al 2 agosto

In azienda, Demir (Furkan Andic) affronta Ferruh (Fatih Ozkan) riguardo a delle irregolarità nell’acquisto di materiali destinati all’hotel di Yildirim (Alptekin Serdengecti). Firuze (Binnur Serbetcioglu) e Leyla (Ayse Tunaboylu) decidono di aiutare i genitori di Selin (Aybuke Pusat) a organizzarle la festa di compleanno a sorpresa. Demir annuncia al team che i lavori per l’orfanotrofio cominceranno il giorno successivo. Burak (Ali Yagci) e Selin vanno a fare un sopralluogo nell’area verde da adibire a zona agricola. Mentre discutono sulla possibilità di mettere delle case sugli alberi per i bambini, si presenta Demir. Burak è infastidito dalla presenza del capo ancora di più quando Demir approva l’idea.