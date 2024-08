“Everywhere I Go”, le anticipazioni: il passato ritorna

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 agosto su Rete 4 (da lun. a ven. ore 10.55) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 12 al 16 agosto

Azmiye (Ayfer Tokatli), Merve (Deniz Isin)e Ayda (Aslihan Malbora) continuano a inviare a Selin (Aybuke Pusat) biglietti e regali spacciandosi per un suo segreto ammiratore, mentre Selin, crede che glieli abbia mandati Demir (Furkan Andic). Durante una cena nel vivaio (Vedat Aziz Caner Inan), approfittando di un momento in cui Selin è assente, rivela a Demir di aver visto Eylul (Beste Kokdemir) a Istanbul. Demir, incredulo, cerca di cambiare argomento. Il ritorno di Eylul mette in crisi Demir, che continua a non voler parlare del proprio passato e non sa come affrontare questa situazione con Selin. Tanto più che tra loro sembra essersi finalmente consolidata una nuova serenità.