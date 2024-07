“Everywhere I Go”, le anticipazioni: momenti difficili per Demir

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 luglio su Rete 4 (da lun. a ven. ore 10.55) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 15 al 19 luglio

Il divieto di avere rapporti sentimentali tra dipendenti in azienda costringe Demir (Furkan Andic) a scegliere tra i suoi principi e i suoi sentimenti. Mentre Demir cerca di prendere una decisione, Selin (Aybuke Pusat) oscilla tra la speranza e la preoccupazione per il futuro della sua relazione. Alara (Eylul Su Sapan) fa un’ultima mossa per allontanare Demir da Selin ma ottiene l’effetto contrario. Demir e Selin decidono di vivere il loro amore, tuttavia il fatto che tutti i clienti siano dalla parte di Burak (Ali Yagci) mette Demir in una situazione difficile. E mentre sta cercando anche lui di acquisire nuovi clienti, la tensione si ripercuote nella vita privata.