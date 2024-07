“Everywhere I Go”, le anticipazioni: momenti difficili

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 luglio su Rete 4 (da lun. a ven. ore 10.55) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 22 al 26 luglio

Selin (Aybuke Pusat) e Demir (Furkan Andic) progettano di trascorrere il fine settimana tranquilli a casa loro. Tuttavia, li attendono diverse sorprese... Intanto la tensione tra Eylul e Demir (Beste Kokdemir) raggiunge il suo apice ed Eylul scopre che la donna nella vita di Demir è Selin. Demir, arrabbiato, l’avverte di stare lontano da Selin. Le due donne, però, intanto si avvicinano l’una all’altra, mentre Burak (Ali Yagci) affronta Demir. I due si trovano in difficoltà finanziarie e il tentativo di Eylul e Selin di aiutarli porta a una situazione inaspettata... Intanto Demir, che sta per perdere tutto, coglie un’altra opportunità e progetta di portare via Selin. Tuttavia, il suo piano sarà ostacolato.