“Everywhere i go”, su Rete 4 una nuova soap romantica per l’estate

Scherzi del destino, imprevisti dei sentimenti, incontri inaspettati sono al centro della nuova soap turca che ci accompagnerà nelle mattine estive di Rete 4 da lunedì 1° luglio, dal lunedì al venerdì alle 10.50. Si tratta di "Everywhere I go - Coincidenze d’amore" e vede protagonisti l’affascinante Furkan Andic e Aybuke Pusat, che il pubblico di Mediaset Infinity ha conosciuto con "Dreams and Realities - La forza dei sogni".

La trama sicuramente conquisterà i telespettatori fin dai primi episodi. Demir Erendil è un architetto che, dopo tanti anni trascorsi in Giappone, torna a Istanbul e rileva una piccola società di architettura vicina al fallimento. Il giovane decide di acquistare la casa in cui è cresciuto ma quello che non sa è che metà della proprietà è stata già comprata da Selin, architetto di talento che pensava di aver trovato il suo “nido” dei sogni. Poiché nessuno dei due intende rinunciare alla sua parte, si troveranno a dover convivere. A complicare ancora di più la situazione c’è il fatto che lo studio acquistato da Demir è quello in cui lavora Selin. I due inizialmente si scontrano, ma talvolta dalle scaramucce all’amore il passo è più breve del previsto...

Furkan Andic descrive così il suo personaggio: «I brutti ricordi e le ferite vissute con la sua famiglia durante l’infanzia hanno portato Demir a percepire il sentimento dell’amore come una debolezza. Per questo motivo prende decisioni razionali e agisce sempre ascoltando la testa. Lui è molto disciplinato, concentrato e maniaco del lavoro. Siamo molto diversi: io sul set amo divertirmi prima di tutto e nelle relazioni mi piace buttarmi, correre rischi». E aggiunge Aybuke Pusar: «Selin a tratti è infantile, iperattiva. Ama molto i suoi amici, gli animali e il suo lavoro. Ma è impulsiva e questo le crea molti problemi. È molto divertente interpretare una giovane così stravagante e tenera. Inoltre, in un periodo piuttosto cupo come quello che stiamo attraversando, questa serie è vivace, colorata... Il pubblico può dimenticare la tensione e avere un po’ di leggerezza, sognare, anche solo per poco».

La storia è ambientata principalmente nei pressi della Fortezza di Rumeli, il castello medievale situato a Istanbul. Oltre al ponte sul Bosforo, anche quello di Yavuz Sultan Selim appare spesso nella serie, soprattutto nelle scene in notturna. Altri luoghi che hanno ospitato il set sono il distretto di Beykoz e la collina di Camlica. Mentre la splendida casa oggetto di contesa tra i due protagonisti si trova nel quartiere residenziale di Kemerburgaz. «Istanbul offre splendide viste e suggestivi scenari. Penso che questa sia una delle ragioni del successo della soap» dice Furkan.

Nel cast troviamo anche Ali Yagci (già visto nel ruolo di Osman in "Daydreamer") che interpreta Burak Yangel, principale rivale di Demir, mentre Aslihan Malbora è Ayda Akman un’ingegnere di talento.