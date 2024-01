Fenomeno Soap: un pomeriggio tra intrighi, passioni e sete di vendetta

Siete anche voi tra i milioni di spettatori “soap dipendenti”? Noi sì. Ogni giorno commentiamo le vicende travagliate e i colpi di scena che ci riservano le puntate. E vedendo come ci “scaldiamo” su intrighi, tradimenti e vendette, il direttore ci ha chiesto di coinvolgervi nelle nostre chiacchiere sui Forrester, la famiglia Yaman e i marchesi di Lujan... ovvero i famosi protagonisti di “Beautiful”, “Terra amara” e “La promessa”, che animano il palinsesto di Canale 5. E così abbiamo immaginato di essere ospiti sul vostro divano e di guardarle con voi.

Enrico: «Sono le 13.45: c’è “Beautiful”. Va in onda da 33 anni ma le emozioni non mancano mai. In questi giorni c’è aria di crisi tra Ridge Forrester (Thorsten Kaye) e Brooke Logan (Katherine Kelly Lang). Tutta colpa di Taylor (Krista Allen)!».

Simona: «La cosa non mi sorprende. E comunque ho perso il conto dei matrimoni tra Brooke e Ridge».

Enrico: «Tra veri e “annullati” sono otto. Tempestosi fin dal primo. Ricordi quando Ridge sposò Brooke dopo la morte di sua moglie Taylor in un incidente aereo? Poi si scoprì che Taylor era sopravvissuta, le nozze vennero annullate. Quanto tempo è passato... Eppure oggi Taylor continua a cercare di dividere Ridge e Brooke».

Simona: «Appunto: a “Beautiful” certe cose non cambiano. Ma spiegami la crisi. A me pare che Brooke sia più preoccupata per un bambino che per Taylor...».

Enrico: «Il bimbo è Douglas (Django Ferri), figlio di Thomas (Matthew Atkinson), a sua volta figlio di Ridge e Taylor. Per le pazzie di Thomas, Douglas è stato affidato a Hope (Annika Noelle), figlia di Brooke, e a suo marito Liam (Scott Clifton). Ora Thomas vuole tornare padre a tempo pieno, ma Brooke lo vede armeggiare con un coltello in presenza del bimbo e lo denuncia ai servizi sociali».

Simona: «E Thomas come ha reagito?».

Enrico: «Eh, si è scatenato e accusa Brooke di aver rovinato la sua vita facendo separare i suoi genitori Ridge e Taylor. Brooke nega di aver chiamato gli assistenti sociali, ma spunta la registrazione della telefonata. Non ti sembra, però, tutto troppo lineare? Non sarà che Thomas stia cercando di riunire papà e mamma?».

Simona: «Comunque ora inizia “Terra amara”. E se Brooke non sta attraversando un momento idilliaco, anche Zuleyha (Hilal Altinbilek) non se la passa tanto bene dopo aver scoperto il passato di Demir Yaman (Murat Unalmis)».

Enrico: «Secondo te adesso cosa farà con Demir dopo aver saputo che aveva spinto al suicidio l’ex fidanzata, sedotta e poi lasciata?».

Simona: «Intanto lui è sparito e non si sa dove sia. Quindi non può chiedergli delle spiegazioni...».

Enrico: «Dici che non c’è due senza tre? Dopo Yilmaz (Ugur Gunes) e Demir, ora si innamorerà di Hakan (Ibrahim Celikkol)?».

Simona: «Perché no. Del resto lui non è così male come sembrava all’inizio. E mi pare che stia desistendo dai suoi propositi di vendetta verso gli Yaman e sia sempre più preso da Zuleyha. Ma deve vedersela con la gelosia di Fikret (Furkan Palali). Anche lui è un bel tipo e oltretutto è sempre premuroso con lei».

Enrico: «Sì, ma si sta facendo abbindolare da quella maligna di Betul (Ilayda Cevik)».

Simona: «Già. Lei, oltre che perfida, è subdola e raggira tutti. Pur di impossessarsi della fortuna dell’azienda degli Yaman ucciderebbe perfino sua madre Sermin (Sibel Tascioglu). In più la sua alleanza con Abdulkadir (Erkan Bektas) è pericolosa».

Enrico: «Io mi guarderei le spalle da Abdulkadir. Se fossi in Hakan non mi fiderei di lui, anche se è il suo braccio destro».

Simona: «Sì, infatti. Ha proprio un’espressione truce. Un tipo senza scrupoli. Guarda cosa ha fatto a Fekeli (Kerem Alisik) ordinando ai suoi uomini di ucciderlo con una siringa avvelenata. Vabbè, questa soap è un’ecatombe! Vedremo chi si salva, ormai sta diventando una terra di... nessuno. Dai, tra poco va in onda “La promessa”. Sono curiosa di scoprire se Manuel (Arturo Sancho) si decide a mollare la moglie: Jimena (Paula Losada) sarà anche ricca e i genitori di lui hanno bisogno di soldi, ma gliene sta combinando di tutti i colori».

Enrico: «Sì, io non mi sarei mai fatto umiliare così. Che brutta mossa quella di leggere a tavola, davanti a tutti, la lettera d’amore che lui ha scritto a Jana (Ana Garces). Jimena non lo lascerà mai libero e lui è incapace di ribellarsi».

Simona: «In ogni caso Manuel va capito: adesso a Palazzo c’è il caos».

Enrico: «Ti riferisci a Cruz (Eva Martin)?».

Simona: «Eh sì. Elisa (Lisi Linder) e quell’avido del cognato Lorenzo (Guillermo Serrano) sono riusciti a esasperarla. Lui e la Baronessa venderebbero l’anima per impossessarsi dell’eredità».

Enrico: «Però anche Alonso (Manuel Regueiro) è un codardo. Ora che Cruz ha cercato di strangolare Elisa, ha accettato di rinchiudere la moglie in una casa di cura».

Simona: «Vedrai che la pagheranno, prima o poi. Arriva sempre il momento della resa dei conti… in tutte le soap!».