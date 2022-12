Flavio Parenti è Tancredi in “Il Paradiso delle Signore”

Conosciamo meglio l'attore che interpreta il nuovo personaggio della soap Enrico Casarini







La minaccia si è concretizzata. Da martedì 27 dicembre il nuovo e ancora fragile sentimento tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti) viene travolto da una tempesta. Nel racconto di "Il Paradiso delle Signore" entra, infatti, Tancredi di Sant’Erasmo! Il volitivo giovane imprenditore piemontese non è solo il nipote di Adelaide (Vanessa Gravina) e il fratello maggiore di Marco (Moisé Curia), ma è soprattutto il marito di Matilde, deciso a riportare il suo matrimonio sulla “retta via”. A tutti i costi.

Nei panni di Tancredi c’è Flavio Parenti. L’abbiamo già apprezzato in serie come "Un medico in famiglia" e "Un matrimonio" e nel "Paradiso" saprà affascinarci. E impaurirci…

Flavio, perché hanno scelto lei?

«Penso che sia perché mi porto dietro una “ambiguità” che arricchisce il personaggio. Ne parlavo giorni fa con un fotografo: visto da una parte il mio profilo è molto dolce, da libro di fiabe; dall’altra è più “aquilino”, più inquietante. Insomma, nel mio volto convivono due profili, e così posso dare a Tancredi due “colori” contemporaneamente».

Ci aspettiamo Tancredi come un cattivo. Lo è davvero?

«È un personaggio dai mille strati. È come una cipolla: più togli strati, più ne trovi di nuovi. È molto difficile chiuderlo in una unica dimensione. È buono? È cattivo? È molto complesso…».

Si può spiegare meglio?

«Prendiamo il suo rapporto con Matilde: ne è veramente innamorato e l’ha idealizzata come l’essenza stessa dell’amore. Però la ama così tanto che ha costantemente paura di perderla, e quindi ha bisogno di controllarla e ha paura di vederla troppo autonoma. In fondo, però, tutti abbiamo un po’ di timore quando si tratta di fidarsi completamente dell’altro e affidarsi a lui, nell’amore come nel lavoro o nell’amicizia. Tancredi, dunque, non è capace di “affidarsi” a Matilde. Allo stesso tempo, poi, scopriremo il suo passato molto travagliato. Insomma, è un personaggio sicuramente oscuro. Chissà se troverà una redenzione?».

Che impatto avrà sulle vicende della soap?

«Avrà l’effetto di uno tsunami. Arriva a Milano per rimanere!».

C’è un oggetto che identifica Tancredi in modo perfetto?

«Il bastone! Tancredi è claudicante a causa di un incidente di cui scopriremo tutto, dunque il suo bastone lo accompagna ovunque, è parte di lui. Come attore ho lavorato molto sull’uso di questo bastone, perché volevo “dare” a Tancredi una camminata naturale per una persona nelle sue condizioni: un modo di muoversi che “raccontasse” che ha un passato strano, che gli è successo qualcosa. Ecco, il bastone rappresenta perfettamente l’anima di Tancredi, un’anima anch’essa claudicante».