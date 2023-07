Furkan Palali, ecco chi è l’attore che interpreta Fikret in “Terra amara”

Nemmeno l’estate frena il successo di "Terra amara", la soap di Canale 5 che continua a registrare ascolti da record. Merito di una storia ben costruita, ricca di colpi di scena e sorprese. Ma anche di nuovi volti che si aggiungono al cast. E di certo non è passato inosservato l’arrivo di Furkan Palali, che si va ad aggiungere alla folta schiera dei bellissimi protagonisti delle soap turche. L’attore interpreta l’affascinante Fikret, il nipote di Fekeli (Kerem Alisik), che torna a sorpresa nella nativa Cukurova dopo aver trascorso tantissimi anni in Germania. Personaggio carismatico e misterioso che alterna momenti di ira a sentimentalismi, sa essere duro, ma tenero allo stesso tempo. Cosa vorrà? Cosa nasconde? Lo scopriremo nel corso delle puntate. Intanto abbiamo indagato suo interprete.

Furkan si è laureato in ingegneria geologica all’Università di Hacettepe ad Ankara. Contemporaneamente ha iniziato a studiare recitazione e ha intrapreso la carriera da modello. Poi sono arrivate le proposte per partecipare a diverse soap e serie, finché si è presentata la grande occasione di "Terra amara". Opportunità che ha colto al volo, dando il massimo. «Dal momento che sono entrato nella terza stagione ho guardato tutti gli episodi precedenti della serie prendendo appunti. Ho raccolto informazioni sulla situazione di Cukurova in quegli anni. Ho studiato a fondo i costumi e le usanze della società degli Anni 70» ha detto.

Quanto al suo ruolo non ha dubbi: «Adoro i personaggi con tante sfumature. Da un lato Fikret è un vero gentiluomo, ma dall’altro è impulsivo e incontrollabile quando subisce un torto. Quando inizio a leggere una scena, ho subito la sensazione che accadrà qualcosa. E per un attore è fantastico stupirsi continuamente» dice Furkan, rivelando la sua immensa passione per la recitazione: «Sono innamorato di questo lavoro. Per me è come un libro o un film che non vorrei terminasse mai. È come se stessi intraprendendo un meraviglioso viaggio che sto assaporando in pieno».

Assorbito totalmente dal lavoro, Palali non ha molto tempo per la vita privata. «Non ho paura di impegnarmi in una relazione, ma desidero un rapporto fisso, equilibrato che mi tocchi l’anima. E ancora non è accaduto» dice. In compenso l’attore ha tanti interessi: grande sportivo ed ex giocatore di basket, adora andare in barca e a cavallo.