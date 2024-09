“Hercai”, su Real Time la seconda stagione. Le anticipazioni

Dal 16 settembre, ogni lunedì in prima serata, prosegue la storia di Reyyan e Miran Paolo Di Lorenzo







È la storia d'amore che sta tenendo col fiato sospeso il pubblico di Real Time: quella tra Reyyan e Miran, i beniamini della dizi “Hercai - Amore e vendetta”. La serie turca ha esordito nel nostro Paese ad aprile dopo aver conquistato i telespettatori di oltre cento Paesi.

La saga con protagonisti Ebru Şahin e Akın Akınözü racconta la tormentata storia d'amore tra due giovani che si ritrovano a dover lottare contro le loro stesse famiglie per coronare il desiderio di una vita insieme. Episodio dopo episodio, i colpi di scena si susseguono per scrivere sorprendenti nuovi capitoli della saga tra le famiglie Şadoğlu e Aslanbey della città di Midyat.

Nei nuovi episodi della seconda stagione, in onda dal 16 settembre ogni lunedì in prima serata su Real Time, Reyyan (Şahin) torna a casa e fatica a credere a quello che vede: arrendersi a quell'inesorabile verità è un colpo troppo duro, specie dopo tutte le difficoltà che ha superato in nome del sentimento che prova.

Nel frattempo, Gül (Ebrar Alya Demirbilek) inizia a covare un odio smisurato nei confronti di Miran (Akınözü), reo di averli cacciati dalla loro casa e Miran decide di affrontare la questione una volta per tutte. Un chiarimento sarebbe la soluzione più auspicabile per quella situazione delicata, ma forse stavolta la misura è colma.

Nel frattempo Nasuh (Macit Sonkan) si ritrova a rivisitare un luogo carico di ricordi. Le emozioni prendono il sopravvento proprio quando il nonno di Reyyan meno se lo aspettava. E poi c'è Azat (Ahmet Tansu Taşanlar), ancora sconvolto per quanto accaduto alla sua famiglia. Il giovane, da sempre innamorato della bella Reyyan, cerca Miran per fargliela pagare.

Mentre le cose sembrano mettersi male Handan (Gülçin Hatıhan) e Cihan (Serdar Özer), preoccupati per Azat, cercano in tutti i modi di farlo fuggire e metterlo in salvo. La posta in gioco si alza quando Reyyan scopre che se non sposerà Miran, lui e Azat andranno incontro a morte certa.

Per i fan più impazienti, c'è lo streaming. Ogni lunedì, infatti, gli episodi inediti della serie approdano sulla piattaforma Discovery+ con una settimana di anticipo rispetto alla loro messa in onda su Real Time.