I perché del successo di “Endless love” e “La rosa della vendetta”

Per conquistare il lieto fine (e non è detto che ci sia sempre) le coppie delle soap devono superare mille ostacoli. Così accade in “Endless love” dove la passione tra Kemal e Nihan viene osteggiata da Emir (Kaan Urgancioglu). Quest’ultimo è l’uomo che la ragazza è stata costretta a sposare per proteggere la famiglia. Emir, nonostante abbia tradito Nihan, è crudele, possessivo e deciso a eliminare il suo avversario. Non resta che vedere chi la spunterà. Soprattutto ora che Kemal ha saputo che la piccola Deniz (Arven Beren) è figlia sua e non di Emir. Infatti è pronto a proteggere la bambina e la donna che ama, oltreché a vendicarsi per tutto il dolore subito. Il destino non gioca a favore nemmeno di Gulcemal e Deva di “La rosa della vendetta”. L’astio che lui nutre nei confronti della madre Zafer (Ayda Aksel) e il desiderio di rivalsa hanno sempre pesato sul suo rapporto con la ragazza. Quando tra loro finalmente i “tira e molla” hanno lasciato spazio alla passione, lei lo ha lasciato convinta dell’impossibilità di un futuro insieme. Nella scorsa puntata lui è tragicamente morto, ma passati cinque anni... Cosa accadrà nell’ultima puntata?