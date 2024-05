“If you love”, ma allora è vero che gli opposti si attragono?

Le strade di due giovani molto diversi si incrociano nella nuova e romantica soap turca Simona De Gregorio







Preparatevi a sognare, emozionarvi e commuovervi con la nuova soap “If you love”. La commedia romantica ha come protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan. A firmare la sceneggiatura è Yesim Citak, autrice di alcuni dei più grandi successi della serialità turca, come “Love is in the air” e “Dreams and realities - La forza dei sogni” (vedi sotto).

Kerem veste i panni di Ates Arcali, il cinico rampollo di una famiglia benestante di Istanbul. Cresciuto in collegio dopo la morte della madre, ha trascorso la sua vita all’estero e ha dovuto molto presto imparare a cavarsela da solo, diventando molto diffidente nei confronti di chiunque. Leyla (Hafsanur Sancaktutan) non ha mai conosciuto la sua famiglia di origine e si guadagna da vivere con piccole truffe. Le strade dei due giovani si incontreranno per caso. E seppur siano diversissimi tra loro, la curiosità di lui e il carisma di lei si combineranno in una strana alchimia che li porterà ad avvicinarsi.