Il gran finale di “La rosa della vendetta”, Gulcemal è morto davvero?

In prima serata il 17 novembre su Canale 5. Ripercorriamo curiosità e momenti clou Simona De Gregorio







Ci ha fatto sognare, indignare, commuovere per settimane, raggiungendo ascolti record di oltre 2.500.000 spettatori. E ora c’è grande suspense per il finale della soap turca di Canale 5 "La rosa della vendetta".

Domenica 17 novembre non mancheranno i colpi di scena. E scopriremo se Gulcemal (Murat Unalmis) è davvero morto lanciandosi dalla scogliera dopo che la perfida madre Zafer (Ayda Aksel) gli ha confessato di non averlo mai amato. Ma in attesa di scoprirlo, ripercorriamo le curiosità, i momenti salienti e i punti di forza della serie che ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Se volete scoprirlo subito, scorrete in fondo all'articolo, dopo la fotografia.

A contribuire al successo della soap è la presenza di volti già noti ai telespettatori. Primo fra tutti Murat Unalmis, protagonista di "Terra amara" nel ruolo di Demir. Mentre Melis Sezen, che qui dà il volto a Deva, era Deren in "Come sorelle". E Ayda Aksel è la subdola Azize in "Hercai - Amore e vendetta" (in onda su Real Time) e Nedret in "The family 2" (su Mediaset Infinity).

Grazie a "La rosa della vendetta" abbiamo scoperto tutto il fascino della Turchia. Molte scene sono state girate a Bursa, tra monumenti ed edifici storici come la Grande Moschea e il bazar coperto. Ma il cuore pulsante della serie è Istanbul con la Moschea Blu, Santa Sofia e il Bosforo. E qui, a Harbiye, nel distretto di Sisli, si trova la splendida villa di Gulcemal.

Può una madre odiare il proprio figlio al punto da distruggerlo? E la domanda, al centro della storia, che si sono posti fin dalle prime puntate i fan davanti al personaggio di Zafer, una donna che non ha esitato ad abbandonare la famiglia e i figli per scappare con il suo amante. Un gesto che ha segnato profondamente l’esistenza di Gulcemal, e lo ha animato di una rabbia incontenibile che nasconde in realtà un profondo bisogno d’amore. Amore che conosce solo grazie a Deva e all’affetto che nutre verso la sorella Gulendam (Nilay Erdonmez). E proprio nei conflitti e nei drammi familiari il pubblico si è identificato, partecipando al dolore del protagonista.

Tra colpi di scena e momenti emozionanti, la soap non si è risparmiata. Sicuramente il pubblico si è immedesimato anche nella sofferenza di Deva quando ha scoperto che Gara (Nilufer Acikalin) è la sua vera madre. Impossibile poi non entrare in empatia con Armagan (Samet Kaan Kuyucu), il fratellastro di Gulcemal, che nonostante le sue fragilità dovute alla disabilità ha sfoderato un carattere forte e determinato opponendosi a Zafer. Ma l’evento più romantico è stato quando Gulcemal e Deva si sono lasciati andare alla passione. Un episodio che ha commosso tutti, seguito però da una spiacevole sorpresa: Gulcemal, al suo risveglio, ha trovato una lettera di addio in cui Deva gli spiega che il loro è un amore impossibile. Sarà davvero così?

Gulcemal è morto davvero? (ATTENZIONE SPOILER)

No, Gulcemal non è morto! Il gran finale di "La rosa della vendetta" vede il ritorno in scena del personaggio interpretato da Murat Unalmis. Cemal, il figlio di Deva, si perde e, camminando per la città, incontra Gulcemal, all'oscuro del fatto che quel bambino sia suo figlio. Gulcemal, grazie a quell'incontro fortuito, capisce che è arrivato il momento di tornare dalla sua famiglia dopo cinque anni di assenza e dalla sua presunta morte.