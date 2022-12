Il Natale a “Il Paradiso delle signore”

I protagonisti della soap di Rai1 stanno per ricevere dei doni. Ma… Enrico Casarini







Non chiuderà a Natale il più amato dei grandi magazzini. Superata la pausa per il Mondiale, "Il Paradiso delle signore" ci accompagnerà anche durante le Festività. Ma che Natale sarà per i personaggi? Tranquillo ma intenso, diciamo. Del resto, è il Natale 1963, ancora segnato dal dolore per la tragedia del Vajont, quindi non aspettiamo particolari festeggiamenti.

Tante e complicate, però, sono le vicende che seguiamo, per cui sotto l’albero non mancheranno le “sorprese”. Questioni di cuore, soprattutto. Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti) sognano il dono di un nuovo amore, ma l’arrivo a Milano di Tancredi (Flavio Parenti), marito di Matilde, può guastare tutto. Ludovica (Giulia Arena) riceverà in dono il rinnovato amore di Marcello (Pietro Masotti). Una sorpresa amara, invece, potrebbe attendere Roberto (Filippo Scarafia): il cuore lo porta in “territori” pericolosi nell’Italia Anni 60…