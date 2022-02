Il Paradiso delle Signore, dal 21 al 25 febbraio 2022

Finalmente Adelaide torna in villa e Umberto chiede a Flora di dimenticare quello che c’è stato tra loro. Maria riceve un telegramma rassicurante da Rocco, ma Agnese ha forti dubbi sulla sincerità del nipote. Irene apprende per caso la verità su Rocco e non sa se rivelarla a Maria. Gemma sente Marco fare un complimento a Stefania per l’articolo che ha scritto riguardo la Legge sulle Donne e si ingelosisce. Quell’articolo suggerisce a Vittorio un’idea per la copertina del nuovo numero di Paradiso Market. Tina accetta di interpretare il brano di Sandro e lui è al settimo cielo. Adelaide si prepara a presentarsi davanti al magistrato.