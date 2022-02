Il Paradiso delle Signore, dal 28 febbraio al 4 marzo 2022

Flora chiede a Umberto quando ha intenzione di informare Vittorio su quello che sta per succedere al Paradiso. Maria è disperata per via di Rocco e sembra che nulla possa consolarla. Nel frattempo si avvicina il momento dei saluti per Tina e Sandro che faranno ritorno a Londra e Vittorio organizza per loro una festa a sorpresa. Anna nasconde a Salvo che la figlia Irene non vuole trasferirsi a Milano. Dante prosegue con la messa in scena del suo piano a discapito di Conti, ancora ignaro di quello che ha fatto Umberto.