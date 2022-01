Il Paradiso delle Signore, dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022

Sandro dice a Vittorio che non lascerà Milano finché la situazione con sua moglie non sarà chiarita e intanto si rivolge ad Agnese per un consiglio su come riconquistare Tina. Umberto scopre che Adelaide ha mentito sulla sua partenza. Gemma nota il turbamento di Gloria dopo che ha ricevuto la sua lettera minatoria e ne è intimamente soddisfatta. Vittorio si sente in difficoltà con Sandro e chiede a Tina di prendersi del tempo per capire qual è la cosa giusta da fare.