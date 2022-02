Il Paradiso delle Signore, dal 7 all’11 febbraio 2022

Per Flora è il giorno della deposizione in questura che aiuterebbe Adelaide a ottenere una posizione favorevole agli occhi della giustizia sul caso Ravasi. La proposta di Salvo per la compravendita della casa è stata accettata, ma Anna continua a sentirsi in colpa per non avergli detto la verità su sua figlia Irene. Per proteggere Gemma, Veronica vuole far credere a Gloria di aver scritto lei stessa la lettera e chiede alla donna un incontro segreto. Ezio lo scopre e all’appuntamento si presenta lui.