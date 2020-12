Il Paradiso delle Signore: i nuovi episodi dal 4 gennaio

26 Dicembre 2020 | 15:32 di Redazione Sorrisi

Cambio di programmazione in Rai per la settimana di Capodanno. Cambia il pomeriggio di Rai 1 dove la seguita soap Il Paradiso delle Signore sarà ferma una settimana per tornare in onda solo il 4 gennaio 2021, con le nuove puntate. Le vicende del grande magazzino milanese saranno infatti in pausa dal 28 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021. Nel palinsesto di Rai 1, al suo posto, ovvero nella fascia oraria che va dalle 15.55 alle 16.30, andrà invece in onda Dreams Road, storico programma di viaggi in motocicletta della Rai condotto da Emerson Gattafoni con Valeria Cagnoni.