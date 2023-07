“Il Paradiso delle signore”, i nuovi episodi dall’11 settembre. Trama e cast

La nuova minaccia che incombe su questo microcosmo ormai tanto familiare è un altro magazzino: la Galleria Milano Moda, aperta da Umberto Guarnieri e Tancredi alla fine della serie precedente Redazione Sorrisi







L'amata soap di Rai1 torna con la nuova stagione da lunedì 11 settembre. "Il Paradiso delle signore" è di nuovo pronto ad accompagnarci in un meraviglioso viaggio nel passato, attraverso le storie e le sfide sempre più appassionanti di protagonisti vecchi e nuovi con cui rivivremo i cambiamenti e il fermento di un’epoca ancora vivida nell’immaginario di molti.

Cast

Produttore creativo ed esecutivo : Daniele Carnacina

: Daniele Carnacina Scritto da : Federico Lunadei, Dante Palladino, Margherita Pauselli, Francesca Primavera, Ilaria Carlino, Annachiara Pipino, Marco Tiberi

: Federico Lunadei, Dante Palladino, Margherita Pauselli, Francesca Primavera, Ilaria Carlino, Annachiara Pipino, Marco Tiberi Registi : Andrea Canepari, Marco Maccaferri, Francesco Pavolini, Salvatore Romano

: Andrea Canepari, Marco Maccaferri, Francesco Pavolini, Salvatore Romano Attori: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Massimo Poggio, Flavio Parenti, Emanuel Caserio, Chiara Baschetti, Francesca Del Fa, Pietro Genuardi, Pietro Masotti, Chiara Russo, Lara Komar, Filippo Scarafia, Lucrezia Massari, Gabriele Anagni, Elvira Camarrone, Clara Danese, Elia Tedesco, Massimo Cagnina, Silvia Bruno, Ilaria Maren, Danilo D’Agostino, Gioia Spaziani

Trama

Milano, settembre 1964. Il Paradiso delle Signore, il magazzino più amato d’Italia guidato dal visionario direttore Vittorio Conti, torna a farci sognare attraverso le storie dei suoi protagonisti. La nuova minaccia che incombe su questo microcosmo ormai tanto familiare è un altro magazzino: la Galleria Milano Moda, aperta da Umberto Guarnieri e Tancredi alla fine della serie precedente e destinata a competere con il Paradiso, attraendone inevitabilmente parte della clientela.

Una concorrenza che non sarà sempre leale e che si intreccerà alla tormentata vicenda sentimentale che lega Vittorio a Matilde Frigerio e a suo marito Tancredi. Riuscirà Vittorio a salvare, ancora una volta, la sua creatura e conquistare al tempo stesso l’unica donna che, dopo Marta, ha avuto la forza e il coraggio di amare? La risposta potrebbe non essere così scontata e riservare un clamoroso colpo di scena. Così come di colpi di scena è piena la vita di Adelaide, tornata dalla Svizzera con un segreto sconvolgente, riemerso da un passato che neanche lei conosceva fino in fondo. Un segreto che la avvicinerà ancora di più a Marcello ma che, in modo sorprendente, la porterà a riavvicinarsi anche a Umberto Guarnieri.