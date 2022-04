“Il paradiso delle signore”: il matrimonio di Anna e Salvatore ci farà davvero sognare

La soap chiude la sesta stagione con le attese nozze. Parlano gli interpreti degli sposi: Giulia Vecchio ed Emanuel Caserio Enrico Casarini







Chiusura per ferie in arrivo a “Il paradiso delle signore”: venerdì 29 aprile andrà in onda l’ultima puntata della sesta stagione della soap di Rai1. La settimana che porta “all’arrivederci a fine estate” avrà molti colpi di scena e culminerà nel lieto fine di una storia d’amore nata e “combattuta” proprio in questi mesi: le nozze di due personaggi amatissimi, il barista Salvatore Amato e la contabile del grande magazzino (ma già, nelle prime due stagioni, commessa dalle complicate vicende sentimentali) Anna Imbriani.

Naturalmente Sorrisi è stato invitato, e sul sagrato della chiesa ha fatto le classiche chiacchiere pre-cerimonia con chi conosce meglio gli sposi: i loro interpreti Emanuel Caserio e Giulia Vecchio.

Giulia, Emanuel, gli invitati a un matrimonio devono subito commentare gli abiti degli sposi, e voi li conoscete già…

Giulia: «Anna ama il suo vestito… Io, invece, non avrei scelto il colore rosa, ma devo dire che appena l’ho indossato l’ho trovato semplicemente bellissimo».

Emanuel: «Salvatore è andato sul classico e il suo completo è quello che sceglierei anch’io: tra me e lui, finzione e realtà si mescolano spesso».

A proposito di “classici”, Salvatore è attaccatissimo alle tradizioni, eppure prima si è innamorato di Gabriella, una ragazza indipendente e in carriera, e poi di Anna, già madre e con un passato turbolento: nel 1963 (l’anno che stiamo vivendo nella soap) sarebbe stato molto “sopra le righe”.

Emanuel: «Di lui, però, mi piace come sa riconoscere i propri errori. Ha capito di aver perso Gabriella (Ilaria Rossi) per la sua gelosia, per la sua possessività, ed è maturato. Anna non sarà la donna perfetta per i suoi canoni, ma lui s’è aperto accogliendo lei e sua figlia Irene. Poi non so che cosa succederà quando scoprirà che Anna non gli ha detto tutta la verità sul padre della bambina…».

Giulia, Anna va all’altare con un segreto?

Giulia: «Sì, perché Anna in fondo teme il giudizio di Salvatore e della sua famiglia, e dunque non avrebbe mai potuto rivelare di essere stata così ingenua da fare una figlia con un uomo sposato e di essere fuggita con un altro uomo perché il padre non gliela sottraesse. Da questa situazione è nata la sua attenzione totale a ogni desiderio della piccola Irene (Samia Simeoni)… La cosa interessante è che, sui social, tante spettatrici che hanno vissuto in quel periodo si sono lamentate proprio di questo: a quei tempi, dicono, una madre avrebbe imposto il suo volere senza tanti drammi».

Visto che ai matrimoni si trova sempre qualcosa che avremmo fatto in modo diverso, voi cosa avreste aggiunto di “vostro” a quello di Anna e Salvatore?

Giulia: «Questa domanda mi emoziona, perché penso subito a mia nonna Teresa, che è stata una sarta eccezionale: se lavorasse ancora, le farei cucire il mio vestito! Come a tutti i matrimoni, mia zia canterebbe durante e dopo il ricevimento, mentre mio zio, immancabilmente, a un certo punto intonerebbe “I migliori anni della nostra vita” imitando alla perfezione Renato Zero e segnando il momento in cui tutti devono alzarsi e ballare. Sì, siamo una famiglia molto festaiola e ci piace ravvivare gli eventi».

Emanuel: «A me sembra che manchino i preparativi: l’addobbo con i fiori nelle case degli sposi, per esempio. E poi la camminata dello sposo dall’ingresso della chiesa all’altare sotto braccio alla mamma e l’attesa della sposa: qui vedremo solo l’entrata e l’uscita dalla chiesa. Insomma, tutte cose che spero, prima o poi, di fare io nella vita vera».

E all’uscita dalla chiesa punterebbe sul classico lancio del riso o sulla variante del lancio della pasta?

Emanuel: «Riso, senza dubbio! Non è bellissimo quando si ferma tra i capelli e tutti vengono ad aggiustarteli?».

Dopo la cerimonia, dove vorrebbero andare Salvatore e Anna in viaggio di nozze?

Emanuel: «Allora, Salvatore, fedele alla tradizione, sceglierà Venezia».

Giulia: «Anna vorrà andare in Sicilia, per conoscere la terra incantevole da cui proviene la famiglia di Salvatore».

Insomma, il tempo di dire “sì” e già sappiamo che ci sarà un problema spicciolo di sintonia. Chi si farà valere? Lo scopriremo (forse) nella prossima stagione.