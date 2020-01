“Il Paradiso delle signore”, in arrivo tre nuovi personaggi

Tra intrighi, amori e colpi di scena, le sorprese non finiscono mai. E ora ad animare ulteriormente la già avvincente trama della soap di Raiuno stanno per arrivare tre nuovi personaggi destinati a creare scompiglio

Foto: Al centro, Sebastiano Gavasso, prima new entry della soap

16 Gennaio 2020 | 9:25 di Simona De Gregorio

Tra intrighi, amori e colpi di scena, le sorprese non finiscono mai a "Il paradiso delle signore". E ora ad animare ulteriormente la già avvincente trama della soap di Raiuno stanno per arrivare tre nuovi personaggi destinati a creare scompiglio.

Venerdì 24 faranno il loro ingresso Orlando Brivio (interpretato da Sebastiano Gavasso) e Lorena Mascoli (che ha il volto di Verdiana Costanzo). Il primo è un uomo affascinante, editore di fotoromanzi. Divertente, buffo ed entusiasta, approda nel grande magazzino trasformandolo nel set di uno dei suoi fotoromanzi, stravolgendo così le vite di alcuni protagonisti. Lorena, invece, è un’avvenente attrice di fotoromanzi, inebriata dal successo e molto vanitosa, che ha fatto della seduzione la sua arma vincente. Ma poi mostrerà il suo lato più tenero perdendo la testa per il “semplice” barista Marcello (Pietro Masotti).

Bisognerà aspettare invece mercoledì 12 febbraio per l’entrata in scena di Ennio Palazzi (interpretato da Tommaso Basili, già visto nella seconda e terza stagione della fiction di Canale 5 "L’isola di Pietro"), un quarantenne single carismatico e dinamico imprenditore amico di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). L’uomo è proprietario di diverse sale cinematografiche, tra cui il Cinema Corso, situato accanto al Paradiso delle signore. Sarà proprio Vittorio a presentargli Clelia (Enrica Pintore) e, come nelle migliori soap, tra l’imprenditore e la bellissima capo commessa scatterà il colpo di fulmine!