“Il Paradiso delle signore”: la nuova stagione vi farà emozionare

Abbiamo incontrato sul set Alessandro Tersigni e Chiara Baschetti Tiziana Lupi







Per i fan di "Il Paradiso delle signore", che in questi giorni durante la consueta pausa estiva possono rivedere le puntate su RaiPlay, c’è una buona notizia: l’11 settembre prenderà il via su Rai1 la nona stagione. Ritroveremo i personaggi più amati, alle prese con nuove e vecchie vicende, accanto ai quali arriveranno alcune new entry. In attesa di vedere cosa accadrà, abbiamo incontrato sul set della soap i protagonisti che sono già impegnati nelle riprese dei nuovi episodi.

Sullo sfondo della nostra chiacchierata non c’era più solo il Paradiso delle Signore ma anche il GMM, il grande magazzino di lusso che Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) gli ha aperto proprio di fronte assieme a Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti), quest’ultimo deciso a distruggere Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per il quale nutre una profonda gelosia a causa del rapporto che l’uomo ha instaurato con sua moglie Matilde (Chiara Baschetti): «Sarà una bella lotta!» anticipa Tersigni. L’attore, intanto, ci racconta come sta vivendo queste prime settimane di set: «Il percorso è un po’ come quello della scuola: in questo momento abbiamo l’entusiasmo del primo giorno. A ottobre o novembre arriverà un po’ di stanchezza che a gennaio però sparirà perché inizieremo a vedere la conclusione delle storie». Per Alessandro e il suo Vittorio Conti si tratta dell’ottava stagione nella soap: «Ho dedicato a Vittorio otto anni della mia vita, dopo avere contribuito a crearlo assieme a Monica Vullo, la regista delle prime due stagioni. Lui a me, invece, ha regalato sicurezza, memoria e sempre più voglia di fare questo mestiere».

Nella nuova stagione, a causa dell’apertura del grande magazzino, Vittorio si dovrà confrontare continuamente con Matilde con la quale, a dispetto della decisione di stare lontani, si creeranno situazioni difficili: «Diversamente da me, Matilde è una donna che ha delle dipendenze, anche dal rapporto disfunzionale con il marito. Tuttavia ha voglia di cambiare ciò che non va e cerca di trovare un senso in tutto quello che fa» osserva Chiara Baschetti. Sul set del Paradiso, dove è arrivata nella scorsa stagione, l’attrice racconta di avere «ritrovato l’eleganza che avevo acquisito lavorando come modella. Non parlo solo di abiti ma anche del portamento, dei modi e, persino, di rapportarsi a un uomo. Negli Anni 60 c’erano dei valori, un’attenzione e una gentilezza che oggi non ci sono più. E, soprattutto, c’era la speranza: si guardava al futuro con un’aria di rinascita che con il tempo, purtroppo, abbiamo perso. Per fortuna "Il Paradiso delle signore" ci fa ancora sognare».